Vereadores aprovam criação de 142 cargos comissionados para Educação e Saúde 

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza aprovaram, na manhã desta terça-feira (16), um projeto de autoria do prefeito Roberto Cláudio que cria 142 cargos comissionados para as áreas da Educação e Saúde. Foram 25 votos favoráveis e somente dois contrários, esses dos vereadores Sargento Reginauro e Márcio Martins, ambos do PROS.

Em sua justificativa, o Governo explica que diante da criação de novos equipamentos públicos na área da Educação, a reorganização do sistema de saúde mental bem como a alteração dos limites entre Fortaleza e Maracanaú surgiu a necessidade de ajustar o quadro de gestores da Prefeitura “visando assegurar o bom funcionamento desses equipamentos”.

A proposta trata da criação de 142 cargos de provimento em comissão, os cargos comissionados, sendo 126 para a Secretaria de Educação e 16 para a Secretaria Municipal de Saúde. O impacto financeiro, de acordo com a mensagem, é da ordem de R$ 401.420,88 por mês ou R$ 4,8 milhões anuais.

No campo da educação, a rede escolar está sendo ampliada com 53 novos equipamentos com implantação de 46 novas escolas e sete transferidas de Maracanaú para a Capital, devido a alteração dos limites municipais entre as duas cidades.

A expansão da rede municipal é constituída de 18 escolas de tempo integral, oito de ensino fundamental e 27 centros de educação infantil.

Dos 126 novos cargos criados para a educação, 26 são de diretor de escola, 26 de secretário escolar, 29 de coordenador pedagógico de ensino fundamental, 18 de coordenador administrativo-financeiro de escola em tempo integral e 27 cargos de coordenador pedagógico de educação infantil.

Na área da saúde, a Prefeitura criará 16 cargos, sendo 15 para gestor dos centros de atenção psicossocial e um para gestor de unidade de acolhimento.