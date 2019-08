"Vejo com muita preocupação", diz Tasso sobre possível indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada

O senador Tasso Jereissati (PSDB) disse, nesta sexta-feira (2), que o Congresso deve fazer a sua "própria" pauta, "independente do que diz o presidente Jair Bolsonaro". Durante evento na sede da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), em Fortaleza, o tucano disse, ainda, que vê com "preocupação" a possível indicação do deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL), para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos.

Em meio às recentes declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro, envolvendo o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e governadores do Nordeste, o senador Tasso Jereissati disse que o Congresso deve tocar sua "própria pauta". O tucano é relator da reforma da Previdência no Senado.

Temos que fazer a pauta própria do Congresso, independente do que diz o presidente ou do que ele deixa de dizer. Se formos ficar perturbados pelo que ele diz aí, o Brasil cria uma confusão que não tem tamanho"

Embaixada

Ao ser questionado pelo Diário do Nordeste sobre a intenção do presidente Jair Bolsonaro de indicar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, Tasso Jereissati disse que vê com "preocupação". Para Eduardo Bolsonaro assumir a embaixada, o nome dele precisa ser aprovado pelo plenário do Senado antes.

Precisa chegar o nome, que vai para a comissão. Eu não sou da comissão, essa decisão vamos tomar no plenário, mas, a princípio, vejo com muita cautela essa indicação e muita preocupação"

Eleições

Sobre as eleições municipais de 2020, Tasso disse que o PSDB no Ceará está formando chapas de candidatos a vereador e a prefeito, com nomes novos.

"Estamos vendo nos municípios a condição de fazer alguns prefeitos, com alguns pré-requisitos: tentativa de renovação, renovação de mentalidade e de práticas políticas e gente que venha com garra", afirmou.