"Tento me resguardar para evitar influenciar", diz presidente da AL sobre liberação de bebida

Cerca de 63% dos internautas que votaram em enquete realizada pela Assembleia Legislativa sobre a liberação de bebidas alcoólicas em estádios do Ceará, se disseram favoráveis ao projeto de Lei do deputado Evandro Leitão (PDT). O presidente do Poder Legislativo, o deputado José Sarto (PDT), apesar de ter pautado a matéria para votação na quinta-feira (09), disse que tenta se resguardar, e não se posiciona sobre o tema, "para evitar influenciar" seus colegas de Casa.

"Eu não voto. Tenho posição de me resguardar até para evitar influenciar algum deputado", disse ele, na manhã desta terça-feira (06), em visita ao Sistema Verdes Mares. Sarto só vota em caso de empate. "Se empatar, você saberá qual será meu voto", disse.

A Assembleia Legislativa encerrou, na última sexta-feira (03/05), consulta à população sobre o projeto de lei de autoria do deputado Evandro Leitão (PDT) que libera e regulamenta a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios do Estado. Entre os internautas, 63,65% se posicionaram a favor do projeto, 36,01% contra e 0,25% declararam não ter opinião.

Do total geral de votantes, 98,29% informaram ser moradores do Estado do Ceará. Desses, 73,78% são homens e 24,47% mulheres. Entre esses participantes, 47,59% são frequentadores assíduos de estádios, 27,69% são frequentadores esporádicos, 12,41% declararam ir raramente a jogos nas arenas e 10,60% nunca frequentaram.

O chefe do Poder Legislativo do Ceará afirmou que pautou a matéria para que a Casa volte a se debruçar sobre temas mais relevantes para a sociedade. "Eu imagino que temos muitas prioridades dentro de nossa hierarquia. Acho que este tema deva ser debatido, tanto que pautamos. Mas temos coisas importantes a fazer, porque estamos vivendo uma crise econômica, com situação de falta de emprego, de violência. O Estado brasileiro tem outras urgências a se preocupar. Por isso a gente procurou debater, pautar, e resolver logo essa questão nesta semana".

Desde o início da Legislatura passada parlamentares tentam aprovar a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas do Ceará. O projeto de autoria do ex-deputado Gony Arruda (PSD) passou por todos os trâmites legais na Casa, mas não foi pautado pelo ex-presidente da Casa, Zezinho Albuquerque (PDT).

O então parlamentar era autor do projeto "Ceará sem Drogas" e acreditava que pautar tal projeto iria de encontro à sua proposta de luta contra o uso de entorpecentes no Estado.

Neste ano, o primeiro-secretário da Mesa Diretora, o deputado Evandro Leitão, resolveu desarquivar o tema, e três meses depois do início das atividades legislativas nesta Legislatura a proposta já está pronta para apreciação do Plenário 13 de Maio.

Enquanto a bancada mais conservadora da Assembleia se coloca contrária à matéria, parlamentares ligados ao esporte se posicionam favoráveis.