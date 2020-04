Prefeita de Canindé testa positivo para coronavírus

A prefeita de Canindé, Maria do Rozário Ximenes (DEM), informou, nesta sexta-feira (3), por meio de suas redes sociais, que foi diagnosticada com coronavírus. A gestora informou que estava assintomática, mas decidiu fazer o exame por segurança para proteger as pessoas que convive diariamente.

"Mesmo estando bem, sem nenhum sintoma da doença, recebi o resultado do Lacen testando positivo. Assim, pelo compromisso e responsabilidade que os gestores públicos devem ter com a população, cumprirei o período de quarentena, conforme orientações das autoridades de saúde.

Gostaria de pedir a todos os canindeense que continuem em isolamento social", ressaltou.

Além dela, outras autoridades cearenses foram diagnósticadas com coronavírus. Dentre elas, estão, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), o irmão dele, senador Prisco Bezerra (PDT), a vice-governadora do Estado, Izolda Cela (PDT), o marido dela, Veveu Arruda (PT).

Até o momento, mais de dez casos da doença foram diagnósticado em autoridades cearenses.