No lugar de Cid, Prisco Bezerra toma posse como senador

Foi empossado no Plenário do Senado Federal nesta quarta-feira (11) o senador Prisco Bezerra (PDT-CE), 47 anos. Ele ocupará a vaga de Cid Gomes (PDT-CE), do qual é primeiro suplente.

Cid Gomes pediu licença do mandato de 11 de dezembro de 2019 até 10 de abril de 2020, por motivos pessoais, como adiantou o Diário do Nordeste na semana passada.

Empresário da área do ensino superior, Prisco Bezerra já foi chefe de gabinete da Prefeitura de Fortaleza e é irmão do atual prefeito da capital cearense, Roberto Cláudio.

Prestigiando a posse no Plenário estavam o governador do Ceará, Camilo Santana, o presidente da Assembleia Legislativa do estado, José Sarto, o presidente do PDT, Carlos Lupi, e vários deputados federais cearenses.

Prisco Bezerra é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem MBA em Controladoria pela UFC/USP. Foi auditor e consultor da empresa Ernst & Young e professor substituto da UFC.

Fonte: Agência Senado