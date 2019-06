Michelle Bolsonaro falta solenidade de entrega de título de cidadã fortalezense e envia Damares

A primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, desmarcou, na última hora, a viagem para a Capital cearense, nesta segunda-feira (24), para receber o título de cidadã fortalezense. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, vai representá-la e receber a homenagem da Câmara Municipal, em evento, nesta tarde, no Colégio Militar.

O título, proposto pela vereadora, Priscila Costa (PRTB), estava sob impasses na véspera de ser entregue. Isso porque os detalhes da solenidade já tinham sido acertados entre o cerimonial da Câmara e equipe da primeira-dama, no sábado passado (22), mas, neste domingo, a assessoria de Michelle Bolsonaro suspendeu a vinda dela a Fortaleza.

Michelle Bolsonaro será cidadã fortalezense

Ao todo, 29 vereadores assinaram a proposta de título de cidadã fortalezense para Michelle Bolsonaro.

Nesta segunda, o presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique (PDT), no entanto, confirmou ao Diário do Nordeste que a primeira-dama não virá. Ele disse que não foi informado sobre o motivo do cancelamento.

Nós procuramos a vereadora Priscila Costa e a assessoria de imprens dela, que ainda não responderam. Nós tentamos contato com o Palácio do Planalto, neste domingo (23), e também não tivemos retorno.

A solenidade está prevista para ocorrer, às 14h, no Colégio Militar, com a presença da ministra Damares Alves, que cumpre agenda no Ceará desde cedo. Durante a manhã, ela inaugurou a primeira unidade do Programa Viver de Fortaleza, em parceria com a Prefeitura.