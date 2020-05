Justiça obriga escolas particulares do Ceará a concederem desconto de 30% nas mensalidades

A Justiça cearense determinou nesta quarta-feira (6) a redução da mensalidade de escolas particulares do Ceará, acolhendo Ação Civil Pública da Defensoria Pública do Estado. A medida atingirá 47 instituições de ensino com imediato desconto de 30% do valor total de cada mensalidade escolar.

Caso as escolas optem por não aderir ao desconto, devem permitir imediata rescisão contratual sem imposição de multa aos consumidores. A deliberação abrange turmas do ensino infantil ao ensino médio, durante a vigência do decreto estadual que determina a situação de emergência em saúde.

A decisão é do juiz Magno Gomes de Oliveira. Na decisão, ele ressalta que houve tentativas de acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica, Escolas de Idiomas, Ensino Livre, Ensino Profissionalizante e Educação Superior (Sinepe), mas não obteve êxito.

O juiz pontua que as instituições de ensino particular, “de forma contrária às regras consumeristas”, preferiram negociar o pagamento individualmente com pais e responsáveis, "sem se comprometerem, como seria de esperar, com qualquer tipo de redução em percentual para a totalidade de seus alunos". Magno Gomes de Oliveira ainda ressalta que os consumidores estariam arcando sozinhos com os prejuízos da pandemia.

Multa

A decisão também estabelece que cada escola que descumprir a medida deverá pagar, diariamente, R$ 5 mil de multa, limitada integralmente a R$ 100 mil.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o presidente do Sinepe, Airton Oliveira, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Confira a lista das escolas:

Colégio 21 de abril

Colégio Educar 21 de abril

Colégio Sete de Setembro

Colégio Acadêmico

Colégio Academos

Colégio Ágape

Colégio Antares

Colégio Ari de Sá Cavalcante

Colégio Ateneu Ceará

Colégio Militar Batalha de Riachuelo

Colégio Batista Santos Dumont

Colégio Dom Bosco Salesiano

Colégio Cearense Total

Colégio Santa Isabel

Colégio Santa Cecília

Colégio Christus

Colégio Darwin

Colégio Espaço Aberto

Colégio Equipe

Organização Educacional Farias Brito

Colégio Genius

Colégio Globomax

Instituto Pedagógico Guri Ltda

Colégio Gustavo Braga

Colégio Santa Helena

Colégio Santo Inácio

Colégio Jim Wilson

Organização Educacional Juscelino Kubitschek

Colégio J. Oliveira

Colégio Juvenal de Carvalho

Colégio Casa da Tia Léa

Escola Marista do Sagrado Coração

Colégio Master

Associação de Educação Vicentina Santa Luisa de Marilac

Colégio Nossa Senhora das Graças

Colégio Nova Dimensão

Colégio Novo Tempo

Instituto Educacional Carinho

Colégio Provecto

Colégio Queiroz Belém

Colégio Dom Quintino

Colégio Teleyos

Colégio Tiradentes

Colégio Santo Tomás de Aquino

Colégio Vasconcelos Vieira

Colégio Veja

Ano letivo interrompido

Por causa do isolamento social imposto pelo governador Camilo Santana para conter a propagação do novo coronavírus, escolas em todo o estado encontram-se fechadas.

Com a inviabilidade do ensino presencial, muitos alunos tiveram que interromper o ano letivo. Algumas escolas passaram a oferecer acompanhamento online de atividades letivas, mas essa modalidade ainda não é acessível para todos.