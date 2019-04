Interferência de assessor do prefeito gera mais protestos na Câmara de Fortaleza

Uma semana após ser motivo de críticas de vereadores da base governista e oposição, o assessor do prefeito Roberto Cláudio na Câmara, Felipe Pontes, voltou a ser pivô de confusão na Casa. Na manhã desta quinta-feira (4), o vereador Guilherme Sampaio (PT) pediu que os membros da Mesa Diretora impedissem que o funcionário permanecesse no plenário.

"Mande esse rapaz sair daqui. É a segunda vez. Estou no meu quarto mandato, eu nunca passei por isso. Fui oposição com o (deputado estadual e ex-presidente da Câmara) Salmito. Respeite! Eu represento o povo. Mande esse rapaz sair do plenário. Mande esse rapaz sair", esbravejou o parlamentar após ser aborado pelo assessor.

Interferência do Executivo na Câmara motiva reações de vereadores

Diversos vereadores discursaram sobre o assunto, e em seguida, o presidente da Câmara, o vereador Antônio Henrique (PDT) decidiu que Pontes não iria mais adentrar o plenário da Casa, realizando atendimentos somente no gabinete do líder do Governo, Ésio Feitosa (PPL).

"Não aceito assessor de prefeito vir me criticar, vir me esculhambar aqui atrás. Não aceito mais. Acabou o bonzinho. Já chega! Não merece!", disse o vereador Guilherme após mandar o assessor sair do plenário.

Nota

A Coordenadoria de Articulação Política do Paço Municipal informou, após o episódio, que o próprio assessor Felipe Pontes pediu para se afastar, temporariamente, de atividades em Plenário, exercendo suas funções somente no âmbito do gabinete da liderança do Governo na Câmara Municipal.