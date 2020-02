GLO no Ceará é prorrogada por mais uma semana

O Governo Federal decidiu prorrogar por uma semana a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que permite o envio de tropas das Forças Armadas para reforçar a segurança no Ceará. Com o motim de parte da PM, homens do Exército reforçam o patrulhamento das ruas de Fortaleza e cidades do interior.

A decisão ocorreu após reunião marcada pelo presidente Jair Bolsonaro, na fim da manhã desta sexta-feira (28).

A medida autoriza a presença das Forças Armadas no estado, que passa por uma onda de violência desde que teve início um motim de policiais militares.

Nesta quarta-feira (26), o governador Camilo Santana enviou ao Governo Federal o pedido de prorrogação por mais 30 dias do decreto da GLO, que vence nesta sexta-feira (28).

Por meio da GLO, foi autorizado o envio de 2,5 mil homens do Exército Brasileiro, que reforçam a segurança em Fortaleza, Região Metropolitana e em cidades do interior, desde o último dia 21 de fevereiro. As tropas vieram da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Em resposta, o presidente Jair Bolsonaro declarou, durante transmissão ao vivo em rede social, que esperava uma solução do Governo do Estado para o motim dos policiais.

Sobre a prorrogação, para além do prazo de oito dias vigentes, o presidente havia dito que "precisamos ter uma retaguarda jurídica" e que o "GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores. GLO é uma questão emergencial".



Paralisação



A paralisação de parte da Polícia Militar no Ceará já chega ao 11º dia, nesta sexta-feira (28). Enquanto isso, o Governo do Estado, por meio de uma comissão que reúne os três poderes, tenta chegar a um acordo com os policiais militares amotinados, a partir da realização de reuniões.

Entretanto, a negociação não avançou. "A reunião foi muito produtiva e estamos esperançosos todos por uma solução breve para esse caso", foi o que afirmou o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, após a primeira reunião ocorrida entre as partes na manhã desta quinta-feira (27), na sede do Ministério Público do Ceará (MPCE), no bairro José Bonifácio. Na ocasião, o representante dos PMs amotinados, advogado e coronel reformado do Exército, Walmir Medeiros, apresentou uma lista com 18 reivindicações.