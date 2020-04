Demissão de Mandetta e pronunciamento de Bolsonaro motivam panelaços em Fortaleza

Diversos bairros de Fortaleza realizaram panelaços durante pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta quinta-feira (16), ao confirmar a demissão do ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta. O anúncio à imprensa foi feito ao lado do sucessor de Mandetta, o oncologista Nelson Teich.

Assim como em várias capitais brasileiras, foram registrados panelaços na capital cearense, em bairros como Meireles, Joaquim Távora, Fátima, Damas, Aldeota, Praia de Iracema e Luciano Cavalcante. As manifestações contrárias ao presidente ficaram mais comuns durante os pronunciamentos no horário nobre na televisão e no rádio.

Demissão

Minutos antes, Mandetta já havia anunciado nas redes sociais conversa com Bolsonaro que culminou na troca de ministros. A relação dele com o presidente ficou comprometida nos últimos dias em meio a divergências entre ambos na condução da crise na saúde.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

O governador Camilo Santana (PT) também usou as redes sociais para lamentar a demissão de Mandetta do Ministério da Saúde.