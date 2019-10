Defesa de prefeito cassado de Uruburetama promete recorrer de decisão da Câmara

A defesa do prefeito cassado de Uruburetama, José Hilson de Paiva, promete recorrer da decisão unânime da Câmara Municipal que cassou o mandato do gestor na manhã desta segunda-feira (28).

De acordo com o advogado Eugênio Vasques, a sessão poderá ser anulada pelo não cumprimento do prazo determinado pela legislação para a conclusão do processo de cassação.

"O processo administrativo já ultrapassou o prazo legal de 90 dias para conclusão o que, por si só, torna sem efeito qualquer ato posterior devendo ser encerrado o procedimento de pleno direito", afirma.

O advogado também argumenta que a defesa não foi notificada no prazo de 24 horas estipulado pela legislação. "Nós fomos notificados às 21h25 após o prazo estipulado de 9h, ou seja, menos de 24 horas antes da sessão que foi marcada para às 9 horas desta segunda-feira", afirma.

"O que se busca é a legalidade, que se ele for submetido a um processo de cassação que sejam respeitados as regras legais", argumenta Vasques. "Cada um tem a sua tese, sua fundamentação e sua forma de pensar, e é isso que nós vamos trabalhar agora", concluiu.

Câmara

"Eles vêm procurando um erro para anular a sessão do legislativo", rebate a vereadora Maria Stela Rocha, que é presidente da Câmara de Uruburetama.

"No afastamento (do prefeito por 90 dias), eles recorreram ao Supremo Tribunal de Justiça (STF) que amparou a nossa fundamentação na ação e não teve como anular", lembra.

Versão

Uma das vítimas do agora ex-prefeito que assistiu à sessão se diz aliviada com o desfecho. "A verdade apareceu e a Justiça está sendo feita. Estou de alma lavada", diz ao pedir para não ser identificada.

Ela conta que muitos não acreditaram quando houve a denúncia do caso. "Há um ano, quando foi feita a denúncia, vários vereadores não acreditaram. Me expulsaram da Câmara, me xingaram e me agrediram. Mas teve um vereador da bancada do prefeito que foi à tribuna e disse que estava rompendo com o prefeito porque ele preferia honrar os votos que tinha recebido da população e fazer o que era certo".