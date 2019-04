De olho em candidatura própria em Fortaleza, em 2020, PSDB muda dirigentes no Ceará

Lideranças do PSDB no Ceará definiram, nesta segunda-feira (29), mudanças na direção da legenda. O diretório estadual da legenda voltará a ser comandado pelo ex-senador Luiz Pontes e o diretório municipal de Fortaleza será presidido pelo ex-deputado estadual Carlos Matos. Os novos dirigentes serão oficializados em convenção estadual do partido marcada para o próximo dia 10 de maio.

As mudanças são estratégicas para as eleições de 2020. Carlos Matos, que substituirá o médico Fernando Façanha na presidência do PSDB na Capital, diz que o partido está estruturando uma candidatura própria para Prefeitura de Fortaleza e o seu nome está cotado.

"Nós precisamos construir um projeto para Fortaleza compatível com o que a cidade precisa. Acho que hoje os partidos se distanciaram da sociedade e é preciso encorajar a participação ativa da sociedade. Nós precisamos dar uma resposta nova e o partido está tendo uma boa renovação", considera.

No Estado, o ex-senador Luiz Pontes retornará ao posto de presidente do diretório estadual, ocupado, hoje, pelo ex-prefeito de Jaguaribara, Francini Guedes, que está com a saúde fragilizada. Nos bastidores, Francini já demonstrava o desejo de sair da vida político-partidária.