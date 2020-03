Confira quanto cada município do Ceará receberá de emendas individuais de deputados e senadores

Com o Orçamento da União de 2020 sancionado pela Presidência da República, confira no mapa abaixo para quais municípios os parlamentares cearenses destinaram os recursos das emendas parlamentares individuais neste ano.

Cada deputado federal e senador tem direito a destinar R$ 15,9 milhões de reais na modalidade individual (além das emendas de bancada) para implementar projetos e socorrer municípios em áreas importantes como saúde, educação e infraestrutura.

Veja o destino das emendas (clique em cima do mapa e verifique as informações de cada município com dados já disponibilizados):

Conforme a metodologia utilizada pelo levantamento do Diário do Nordeste, os valores publicados se referem aos projetos que já foram detalhados no ato da aprovação da emenda, e que estão disponíveis no portal da Câmara dos Deputados.

Os demais parlamentares, que não definiram o destino final das suas emendas antes da aprovação da matéria, têm até o próximo dia 15 de março para registrar no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv).

Assim, quando o prazo das definições for encerrado, os dados de todos os parlamentares serão atualizados de forma conjunta. Os municípios em cor cinza, ou seja, sem informação, podem ser atualizados com novos valores na próxima segunda-feira (16), caso o recurso empenhado na emenda para este município seja oficializado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv).

Áreas

A maior parte do volume dos recursos foi destinada à saúde, seguida de educação, desenvolvimento urbano e infraestrutura. A saúde básica é uma das principais reclamações do usuário em todo o Estado.