Cinturão das águas tem liberação de R$ 41 milhões autorizada pelo Governo Federal

O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou, nesta segunda-feira (11), o empenho de R$ 41 milhões para o andamento das obras do Cinturão das Águas no Ceará. O recurso é oriundo da emenda de relator do deputado federal Domingos Neto (PSD).

O anúncio foi feito pelo ministro Rogério Marinho ao governador Camilo Santana (PT). Os valores, que devem entrar no caixa do Estado nos próximos dias, devem ajudar a concluir o primeiro trecho da obra hídrica com extensão de 149,8 km.

A expectativa é que a área seja inaugurada no segundo semestre deste ano junto com a chegada das águas da Transposição do Rio São Francisco.

O Cinturão é uma obra do Governo do Estado, iniciado ainda na gestão Cid Gomes, com recursos do Governo Federal. A obra, que promete entregar água a diversos municípios do interior cearense, se arrasta desde 2013.

O Cinturão de Águas do Ceará tem pelo menos dois objetivos, segundo o Governo: crescer a oferta hídrica e ajudar na economia do interior. A promessa é que a obra e a entrega de água atravessem praticamente todas as cabeceiras das bacias hidrográficas do Ceará, sendo capaz de alimentar quase todos grandes açudes do Estado que sofrem com a estiagem.