Camilo lamenta demissão de Mandetta: "uma enorme perda para o Brasil"

O governador Camilo Santana (PT) demonstrou preocupação com a demissão do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na tarde desta quinta-feira (16). Nas redes sociais, o petista elogiou o ex-ministro e lamentou a decisão do presidente Jair Bolsonaro. O oncologista Nelson Teich é quem deve assumir o cargo.

"Externo minha enorme preocupação com a saída no ministro Mandetta do comando da Saúde, num momento de extrema gravidade pelo qual passa o Brasil diante da pandemia do coronavírus", disse.

Segundo Camilo, "o ministro Mandetta demonstrou conduzir seu trabalho com o rigor técnico necessário colocando a ciência em primeiro lugar, sem ideologia ou partidarismo, que são questões inaceitáveis neste momento".

Ainda segundo Camilo, a saída de Mandetta da pasta da Saúde "representa uma enorme perda para o Brasil". "Que o Governo Federal sinalize um caminho para o País, com a máxima urgência, neste momento tão delicado".

Demissão

Também nas redes sociais, Mandetta confirmou aos seguidores a notícia que recebeu do presidente sobre a mudança na chefia da Saúde no País. "Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no Ministério da Saúde e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso País", escreveu.