Abraham Weintraub: conheça o novo ministro da Educação

O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, era secretário-executivo da Casa Civil e faz parte do Governo Bolsonaro desde o período de transição, quando foi responsável pela área de Previdência junto o irmão, Arthur Weintraun. O novo titular do MEC foi indicado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e passou a ser o braço-direito dele na Pasta.

Abraham Weintraub é professor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e MBA internacional do OneMBA, pelas escolas: FGV/Brasil, CUHK/China, RSM/Holanda, UNC/USA e TEC/México. Ele é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP).

Foi executivo do mercado financeiro, com mais de vinte anos de experiência, tendo atuado como Sócio na Quest Investimentos, Diretor Estatutário do Banco Votorantim, CEO da Votorantim Corretora no Brasil e da Votorantim Securities no Estados Unidos e na Inglaterra, além de ter sido economista chefe por mais de dez anos.

Foi membro do comitê de Trading da BM&FBovespa; conselheiro eleito da ANCORD; Membro do Comitê de Macroeconomia da Andima; Representou o Votorantim nos encontros do FMI e do IDB. Atualmente também é o Diretor Executivo do CES (Centro de Estudos em Seguridade) e em 2016 coordenou a apresentação da proposta alternativa de reforma da previdência social formulada pelos professores da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

