O protagonismo histórico de Bárbara de Alencar no Ceará

Revolucionária nas ideias e na vida, em uma época em que o papel da mulher estava limitado a cuidar da família e da casa, Bárbara de Alencar foi muito além: fazendeira atuante no dia a dia, empresária à frente dos negócios e, principalmente, ativista política que lutou contra o jugo da monarquia portuguesa no Nordeste brasileiro. Marcada na história do Brasil por se dedicar a construir o ideário republicano, ela possui, entretanto, poucos registros históricos. Hoje, é reverenciada em apenas três logradouros em Fortaleza: no bairro Aldeota, está em rua, em praça e estátua.

Neste Dia Internacional da Mulher, o Diário do Nordeste inicia com a trajetória de Bárbara uma série de perfis de figuras femininas que marcaram a história do Ceará. A luta da ativista, que participou de dois levantes em favor da República, foi travada em uma época em que mulheres eram submetidas a restrições, como ler, escrever e participar de reuniões políticas, resgata o escritor Gylmar Chaves, autor do livro "A Invenção de Bárbara de Alencar".

"Primeira republicana das Américas e presa política do Brasil, foi uma mulher de vanguarda e profética no fundo do seu ser", afirma Gylmar. A pernambucana, que veio adolescente para o Cariri cearense, também foi retratada no livro "Bárbara de Alencar", da jornalista e escritora cearense Ariadne Araújo.

"Bárbara, como todas as mulheres de sua época, era fruto de uma sociedade muito conservadora, moralista, católica. Para se compreender o que isso quer dizer, por exemplo, ela não tolerava escravos amasiados nas suas fazendas. Mas, por outro lado, mostrou uma abertura a novas ideias ao apoiar um movimento revolucionário", explica. Bárbara Pereira de Alencar nasceu em 1760 na cidade de Exu. Ela é considerada a primeira presa política do País.

Aos 22 anos, se casou com o fazendeiro José Gonçalves dos Santos e foi morar no Sítio Pau-Seco, hoje Juazeiro do Norte. Teve três filhos: José Martiniano de Alencar (pai do escritor José de Alencar), Tristão Gonçalves Pereira de Alencar e Carlos José dos Santos.

"Sabemos que ela era corajosa e decidida pela leitura de seus atos, mas pouco ficou dela na história. Apenas fragmentos, uma frase aqui e outra ali - que ela era alta, passo decidido, pernas longas, exaltada, que tinha conhecimentos de botânica", lembra a escritora.

Levantes

Bárbara de Alencar foi a única mulher a participar ativamente, no Vale do Cariri, da ação revolucionária de 1817 no Nordeste, que tentou varrer as forças do Império decretando, no Crato, uma República independente. A utopia caririense havia começado no Recife em março de 1817: a insurreição de Pernambuco conseguiu perdurar por 75 dias. No Ceará, apenas sete, tempo suficiente para provocar ódio na coroa portuguesa, que passou a castigá-la.

Em 1820, conseguiu o perdão real, mas os anos de cárcere não arrefeceram o vigor revolucionário de Bárbara de Alencar. Em 1824, participou, com os filhos, da Confederação do Equador, liderada, a partir do Recife, pelo Frei do Amor Divino Caneca: os pernambucanos não aceitaram a Constituição outorgada por Dom Pedro I e irradiaram uma revolta onde hoje estão as regiões Norte e Nordeste.

A ideia de Frei Caneca era instaurar um regime federalista e republicano. Dom Pedro I contratou mercenários ingleses que conseguiram derrotar os confederados. A heroína morreu aos 72 anos, em refúgio no Piauí, em 1832. O corpo de Bárbara de Alencar foi enterrado no município cearense de Campos Sales. "Conhecer sua participação, juntamente com seus filhos, na Revolução Pernambucana de 1817, é imprescindível para se conhecer a história política do nosso País", afirma Gylmar.

Bárbara de Alencar inspirou a canção "Passeio Público", de Ednardo. Ouça:

