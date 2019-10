Governador anuncia pacote de investimentos na Segurança

O governador Camilo Santana anunciou, nesta quarta-feira (2), em entrevista ao Sistema Verdes Mares, um pacote de investimentos para a Segurança Pública. De acordo com ele, dois novos presídios serão entregues até o fim deste ano, com duas<ET>mil vagas. Além disso, o Estado irá adquirir duas novas aeronaves e aumentar o efetivo de policiais militares e civis na Capital e no interior, chamando aprovados em concursos anteriores e ainda realizando novos certames.

As medidas fazem parte de novas estratégias de políticas de segurança aplicadas por Santana, com mais vigor, após a reeleição. O pacote de investimento foi anunciado após o Estado sofrer, no último mês, mais uma série de ataques criminosos – o primeiro foi em janeiro, quando uma onda de violência no Ceará culminou em mais de 200 ações criminosas e 300 prisões. Até o momento, cerca de 150 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nos ataques.

Conforme o governador, os ataques de setembro foram mais uma “tentativa de intimidar o Estado”, para que regalias no sistema prisional sejam concedidas. Medidas mais rigorosas nas detenções, com fiscalizações mais frequentes, apreensão de celulares e fim de visitas íntimas foram implementadas desde o início do ano. Porém, segundo ele, o Governo não irá recuar e esse pacote de investimento reforça o empenho para combater organizações criminosas.

“O Estado tem investido em tecnologia, inteligência. Nunca se prendeu tanto no Ceará, nunca se apreendeu tantas drogas. Nós não vamos ‘arredar’ um milímetro no combate ao crime organizado, nas ruas e dentro do sistema prisional. A possibilidade de regalias é zero. Quem manda é o Estado”, acrescentou.

Atualmente, o sistema penitenciário conta com 9,5 mil vagas e abriga 14,5 mil internos. Além das novas unidades anunciadas, o governador assegurou, ainda, que irá continuar ampliando a capacidade e melhorando as penitenciárias existentes no Estado para reforçar a segurança nas unidades.

Cenário nacional

Durante a entrevista, o governador disse que tem acompanhado as discussões sobre a Previdência. Na noite da última terça-feira (1), o Senado aprovou, em primeiro turno, a reforma da Previdência. Entre os pontos admitidos do novo texto, cujo relator é o senador Tasso Jereissati (PSDB), estão: aumento do tempo para se aposentar, elevação de alíquotas de contribuição e regras de transição.

Enquanto o texto principal avança no Senado, Camilo diz não “acreditar muito” em uma tramitação célere da proposta de emenda à Constituição que trata da inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, a chamada PEC Paralela.

Para ele, a aprovação da proposta é importante para a situação fiscal de muitos estados e municípios. “Não acredito muito (que a PEC Paralela vai avançar rápido). Pode ser que avance porque nela já consta (no texto) que os estados teriam que fazer uma lei estadual, que era mais ou menos o que os líderes dos partidos na Câmara queriam”.

Ainda conforme Camilo, independentemente do avançar da PEC Paralela, que ainda está sendo analisada no Senado, o Ceará já se adiantou e fez uma série mudanças para ter equilíbrio fiscal.

“Aqui, no Ceará, teria impacto a médio e longo prazos, porque muitas das medidas previstas, nós já fizemos”, finalizou o chefe do Executivo.