Usuários de celular pré-pago com pendência cadastral devem fazer atualização dos dados

A atualização cadastral dos clientes do serviço pré-pago de operadoras de telefonia móvel será estendido para todo o Brasil a partir da próxima segunda-feira (2). O processo é obrigatório para todos os consumidores que tenham pendências quanto aos dados. Quem não fizer no prazo estipulado pela operadora terá a linha bloqueada até que resolva a situação.

Para atualizar as informações, a pessoa que receber a mensagem (SMS) deverá entrar em contato com a central de atendimento da operadora e informar nome completo, número de CPF (no caso de pessoa física) e o endereço completo, com CEP.

Esta é a primeira fase do projeto Cadastro Pré-Pago, que visa dar mais segurança e transparência para os usuários e a sociedade. Na segunda fase, que inicia em março de 2020, as empresas passarão a adotar um novo modelo de cadastro para novas ativações de celulares pré-pagos.

A iniciativa atende ao que foi determinado pela Lei 10.703/2003 e pela resolução 477/2007, da Anatel, para que as operadoras mantenham o cadastro atualizado de seus clientes na modalidade pré-paga.