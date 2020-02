Novo cruzeiro atraca na Capital neste domingo (1º)

Após 55 dias de viagens, o navio MS Volendam irá atracar no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Mucuripe de Fortaleza neste domingo (1), às 7 horas. Com o roteiro Grand America do Sul e Antártica, o navio saiu no dia 05 de janeiro do Port of Fort Lauderdale nos Estados Unidos e conta com 1.025 passageiros e 623 tripulantes.

A embarcação já passou por países como Peru, Chile, Argentina e Uruguai. Após atracar em Fortaleza, o navio seguirá viagem às 14h rumo a Belém, Amazonas, Santarém, Boca da Valéria, Manaus, Parintins, Alter do Chão e Ilha do Diabo. Em seguida, retornará aos Estados Unidos.

Segundo a Companhia Docas do Ceará, o controle de passageiros de cruzeiros nos portos é muito maior e mais rigoroso do que nos aeroportos. "A informação que temos da Anvisa é que não há nenhum passageiro sintomático nesse navio que chega no domingo", informou em nota.

Este é o sexto navio cruzeiro a aportar na Capital na temporada 2019/2020. Outros quatro cruzeiros ainda devem passar por Fortaleza no próximo mês. Veja cronograma abaixo:

Temporada 2019/2020 de cruzeiros em Fortaleza:

06/12/2019: MS Hamburg

08/12/2019: MSC Poesia

03/01/2020: Amadea

16/01/2020: Silver Whisper

07/02/2020: Marina

01/03/2020: MS Volendam

14/03/2020: Silver Shadow

20/03/2020: Insignia

22/03/2020: Hanseatic Inspiration

24/03/2020: Koningsdam