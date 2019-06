Fortaleza supera expectativas de movimentação no segmento pet

Os amantes de pets terão à disposição mais uma opção para comprar itens essenciais e acessórios para seus bichinhos. Com outras 80 lojas no restante do Brasil, a especilista Cobasi inaugura nesta quinta-feira (6) a primeira unidade no Ceará. A movimentação no primeiro dia de operação já supera as expectativas e chega ao dobro de fluxo de uma inauguração, segundo o sócio-diretor da rede, Ricardo Nassar.

De acordo com o diretor, a movimentação maior que o esperado surpreendeu. "Essa é a nossa loja mais distante do centro de fornecimento. Como tínhamos uma certa cautela, não viemos com uma campanha de divulgação bem planejada para a inauguração e mesmo assim estamos observando um bom fluxo", afirma Ricardo.

Ele pontua que o alto número de clientes se deve à localização da loja - uma das âncoras do shopping Iguatemi. "Estamos aqui com quatro checkouts abertos e com gente o tempo todo", destaca Nassar. Após um ano e meio de operação e consolidada a unidade, a loja deve receber cerca de 20 mil clientes por mês. As vendas devem gerar faturamento de R$1,5 milhão mensais.

Ricardo destaca que 35 funcionários já estão em atuação, número que pode chegar a 50 caso a expectativa seja atingida. Foram investidos cerca de R$2,8 milhões na construção da unidade da Cobasi em Fortaleza, totalizando uma área de 1.100 metros quadrados (m²). "Para uma loja de shopping, é uma megaloja, bem maior que a média", diz Nassar.

A rede já pensa em mais unidades no Estado em breve. "A tendência é nossos resultados melhorarem cada vez mais nos próximos meses. Pelo que estamos vendo aqui, dentro de um ano já devemos estar montando mais uma loja. Alguns corretores até já nos procuraram para oferecerem locais. Estamos analisando", revela Nassar.

O superintendente do Iguatemi, Wellington Oliveira, pontua grande expectativa com o impacto da inauguração para a movimentação do empreendimento. De acordo com ele, a estimativa é de que a loja traga 20 mil novos consumidores para o shopping por mês. "É a única loja desse segmento que nós temos, então devemos passar a receber um público de clientes diferente", ressalta.

Oliveira acrescenta que a rede comercializa não só produtos para animais, mas também para jardins e piscinas. "Sobre a data escolhida para a inauguração, não foi nada em específico, porque é um segmento atempora, tem bom fluxo o ano inteiro".