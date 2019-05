Centro de Formação Profissional da Unifor abre novas turmas gratuitas

Para quem deseja uma recolocação no mercado de trabalho e se qualificar num curso profissionalizante, a Universidade de Fortaleza (Unifor) abre inscrições para as novas turmas do Centro de Formação Profissional (CFP), projeto vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária.

As inscrições acontecerão nesta sexta-feira (31) e serão ofertadas 611 vagas, sendo que as aulas iniciam a partir do dia 3 de junho. As vagas são para 26 turmas, distribuídas em 16 modalidades de cursos, conforme a lista e cronograma abaixo. O projeto visa promover a formação profissional de pessoas da comunidade e inseri-los no mercado de trabalho.

Os cursos ofertados são gratuitos e todas as fichas de atendimento serão distribuídas a partir das 7h30, no estacionamento da Odontologia, com concentração no portão da Física que fica localizado na Avenida Valmir Pontes, observando a ordem de chegada e o limite das 611 vagas ofertadas.

Para participar, os requisitos são comprovar o Ensino Médio (cursando ou concluído), apresentar CPF e RG e ter no mínima 16 anos.

As inscrições serão realizadas somente de forma presencial, por ordem de chegada e enquanto durarem as vagas.

Cursos ofertados:

• Etiqueta Empresarial

• Auxiliar Administrativo

• Encadernação

• Marcenaria

• Organização de Eventos

• Auxiliar de Cozinha

• Higienização e Manipulação dos Alimentos

• Curso de Recepcionista

• Assistente Administrativo

• Artes em Papel e Brindes Artesanais

• Vendedor Lojista

• Manutenção de Computadores

• Auxiliar de Recursos Humanos

• Assistente de Controle de Qualidade

• Secretariado Básico

• Formação de Garçom

Serviço

Mais informações: (85) 3477.3420