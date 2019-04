Torre da Catedral de Notre-Dame desaba com fogo; terrorismo é investigado

A torre da catedral de Notre-Dame, atingida pelas chamas do incêndio, "acabou de desmoronar", anunciou nesta segunda-feira Emmanuel Grégoire, vice-prefeito de Paris. "A partir de agora, uma missão especial foi iniciada para tentar salvar todas as obras de arte que for possível". A Polícia investiga se o incêndio foi provocado por ação terrorista.

"A prioridade foi dada para garantir a área ao redor para proteger os turistas locais do risco de colapso", acrescentou.

"Não restará nada da estrutura (do teto), que data do século XIX de um lado e do XIII do outro", lamentou pouco antes André Finot, porta-voz da catedral.

Emmanuel Macron, que cancelou um importante discurso marcado para a noite desta segunda-feira em resposta aos "coletes amarelos", irá para o pátio da Notre-Dame de Paris, anunciou a presidência francesa.

O Chefe de Estado havia acabado de gravar seu discurso televisionado, adiado para o momento sem nova data anunciada. O primeiro-ministro Edouard Philippe também visitará o lugar, informou seu gabinete.

"Notre-Dame de Paris, presa das chamas, dor de toda uma nação. Pensamento para todos os católicos e todos os franceses. Como todos os nossos compatriotas, estou triste hoje, quando vemos esta parte de nós queimando", escreveu o chefe de Estado no Twitter.

Repercussão

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira que a catedral de Notre-Dame é um "símbolo da França" e da "cultura europeia".

"Estas imagens horríveis de Notre-Dame em chamas doem. Notre-Dame é um símbolo da França e da nossa cultura europeia. Nossos pensamentos estão com os amigos franceses", tuitou o porta-voz da chanceler, Steffen Seibert.

"Um importante lugar da fé católica está queimando" com o incêndio, afirmou o porta-voz da Conferência dos Bispos da França (CEF). O incêndio atingiu um "símbolo vivo da fé católica", comentou Vincent Neymon.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o incêndio na Catedral é "horrível", tuitou o presidente.

"É tão horrível ver o enorme incêndio na catedral de Notre-Dame em Paris. Talvez possam usar aviões-tanque para apagá-lo. É preciso agir rapidamente!", afirma o tuíte.

História

A Catedral, que começou construída em 1163 e só foi concluída 180 anos depois, é um dos principais monumentos da arquitetura gótica no mundo. Mesmo antes de terminada, a obra em construção já atraía cavaleiros medievais que, durante as Cruzadas, iam a Notre Dame rezar e pedir proteção antes de partir para o Oriente.

Desde sua fundação a catedral testemunhou o nascimento de 80 reis, dois imperadores e cinco repúblicas. Ela também assistiu à participação da França em duas guerras mundiais.

Na literatura, a Catedral também é famosa mundialmente graças ao romance "O Corcunda de Notre-Dame", de 1831, do escritor francês Victor Hugo. A história se passa em 1482, na Catedral e no seu entorno. Entre os personagens desse clássico do romantismo francês, há o sineiro Quasímodo (o corcunda) e a cigana Esmeralda.

Patrimônio da Humanidade

A Organização das Nações Unidas para a Cultura, a UNESCO, se coloca ao "lado da França para salvaguardar e reabilitar este patrimônio inestimável", que é a Catedral de Notre-Dame, tuitou seu diretor-general Audrey Azoulay.

Listada no Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1991, a catedral gótica construída na Ile de la Cité, no coração de Paris, foi devastada por um incêndio na noite desta segunda-feira (horário local).

Já Londres está ao lado de Paris "em sua tristeza", afirmou nesta segunda-feira o prefeito da capital britânica Sadiq Khan, referindo-se ao violento incêndio que devasta a Catedral de Notre-Dame.

"Cenas de partir o coração na Catedral de Notre-Dame em chamas. Londres se une à tristeza com Paris hoje, e sempre em amizade. #OurDame", afirmou Khan no Twitter.