Retaliação do Irã contra EUA derruba Bolsas na Ásia e Oceania

A Bolsa de Valores da Austrália, onde devido ao fuso horário já é manhã de quarta-feira, abriu em queda devido às notícias de retaliação militar do Irã contra os EUA no Oriente médio. O principal índice acionário da Austrália registra queda de 0,92%. Em Hong Kong, o mercado de ações cai 1,14% pelo mesmo motivo.

Um dos setores mais atingidos pela desvalorização nas Bolsas é o da aviação. Os papéis da Qantas, companhia aérea da Austrália, desaba 4,37%. A disparada do preço de petróleo prejudica o setor aéreo, pois eleva seus custos principais, como o valor do queresone.

Na noite desta terça-feira, o Irã lançou uma série de ataques contra alvos norte-americanos no Iraque, em retaliação à morte do general Qassem Soleimani, atingido por um míssil disparado por um drone dos EUA na última sexta-feira, em Bagdá. A resposta do país persa ocorreu horas depois do enterro do comandante militar em sua cidade natal no Irã, que resultou na morte de mais de 50 pessoas pisoteadas devido ao tumulto da multidão que o considera um herói e mártir.