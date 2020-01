Irã lança série de ataques contra EUA no Iraque

O Irã lançou, na noite desta terça-feira (7), uma série de ataques contra alvos norte-americanos no Iraque, em retaliação à morte do general Qassem Soleimani, atingido por um míssil disparado por um drone dos EUA na última sexta-feira, em Bagdá. A resposta do país persa ocorreu horas depois do enterro do comandante militar em sua cidade natal no Irã, que resultou na morte de mais de 50 pessoas pisoteadas devido ao tumulto da multidão que o considera um herói e mártir.

As primeiras bases atacadas pelo Irã com mais de uma dúzia de mísseis foram as de Ain al-Assad e Erbil, confirmou o Pentágono, que realizava, até o fechamento desta edição, uma “avaliação preliminar dos danos” e analisava sua “resposta” ao ataque.

Houve ainda uma segunda onda de ataques de foguetes contra alvos dos EUA no Iraque, segundo a imprensa americana e inglesa. Cerca de cinco foguetes atingiram uma base de coalizão dos EUA a 27 km ao norte de Bagdá.

A Casa Branca revelou que o presidente americano, Donald Trump, foi informado do ataque e acompanha a situação de perto.

“Estamos a par dos ataques a instalações dos Estados Unidos no Iraque. O presidente foi informado e está monitorando de perto a situação e consultando sua equipe de segurança nacional”, disse a porta-voz Stephanie Grisham.

Segundo fontes iraquianas, o ataque ocorreu em três ondas logo após a meia-noite e ao menos nove mísseis atingiram a base de Ain al-Assad.

Israel

Após os ataques às bases americanas, a tensão aumentou em Israel, inimigo do país persa no Oriente Médio. Notícias no mundo árabe informavam que o Irã também teria ordenado o disparo de mísseis contra alvos em Israel, inimigo do país persa.

No último sábado, o presidente norte-americano Donald Trump falou, em tom de ameaça, que os EUA tinham 52 alvos iranianos na mira no caso de sofrer um ataque por parte do inimigo.