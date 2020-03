Coronavírus: Número de infectados se aproxima de 110 mil no mundo; Brasil tem 25

O número de pessoas infectadas pela Covid-19 no mundo chegou a 109.032, com 3.792 óbitos, em 99 países e territórios - aponta um balanço feito pela AFP neste domingo (7), com base nos últimos dados de fontes oficiais. No Brasil, são 25 casos confirmados (nenhum no Ceará).

Desde sexta-feira, às 14h (horário de Brasília), foram diagnosticados 4.059 novos casos de contágio e registradas 100 mortes.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) acumula 80.651 casos, com 3.070 óbitos. Entre ontem, às 14h (horário de Brasília), e hoje, também às 14h, surgiram mais 99 casos e 28 mortes no país.

No restante do mundo, registrava-se até este sábado 24.250 casos de pessoas infectadas (com 3.960 novos contágios) e 486 falecimentos (72 novos).

Depois da China, os países mais afetados são: Coreia do Sul (6.767 casos, dos quais 483 novos e 44 mortos), Itália (5.883 casos, sendo 1.247 novos e 233 mortos), Irã (6.566 casos, dos quais 743 novos e 194 mortos) e França (1.126 casos e, destes, 410 novos e 19 mortes).

Desde sábado, às 14h, China continental, Itália, Irã, Coreia do Sul, França, Espanha, Holanda, Iraque, Hong Kong, Austrália, Argentina e Egito registraram novos casos letais.

Bulgária, Bangladesh, Moldávia e Paraguai anunciaram os primeiros casos em seu território.

Assim, desde o início da epidemia, a Ásia soma 89.725 contágios (3.163 mortes); a Europa, 11.887 (408); o Oriente Médio, 6.912 (200); Estados Unidos e Canadá, 270 (16); Oceania, 83 (3); África, 80 (1); e América Latina e Caribe, 74 (1).

Este balanço foi feito com base em dados das autoridades nacionais compilados, assim como da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Brasil

O Ministério da Saúde informou, na noite deste domingo (8), mais um caso de coronavírus no País, desta vez em Minas Gerais. Neste domingo, Alagoas e Minas Gerais passaram a integrar a lista de estados com a presença do vírus. Com o registro, agora são 16 casos em São Paulo, três no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo, dois casos na Bahia, um no Distrito Federal, um em Alagoas e um em Minas Gerais.

Dos 25 casos, quatro deles ocorreram por meio de transmissão local, por contato com pessoas que tiveram a confirmação de contágio pelo coronavírus. Os outros 21 casos são de pessoas que estiveram fora do país. São Paulo e Bahia foram os dois Estados que registraram pessoas infectadas por transmissão local.



O Ministério da Saúde monitora 663 casos suspeitos. Outros 632 já foram descartados. Os dados são atualizados diariamente na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde do Ministério. Neste domingo duas atualizações já foram feitas pela pasta, a última delas ocorreu às 17h30.



Dos casos confirmados, um deles tem quadro grave. Uma mulher de 52 anos está internada e respira com a ajuda de aparelhos. Boletim médico divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal indicou, contudo, "discreta melhora" no quadro da paciente.

Vaticano

Em uma medida extraordinária voltada a desencorajar aglomerações de pessoas por causa do surto de coronavírus, o papa Francisco não apareceu na sacada na Praça São Pedro para fazer sua bênção dominical e declarações. Em vez disso, um vídeo com uma leitura dele de comentários e também orações foi divulgado.

Os sinos da Basílica de São Pedro soaram e o pontífice apareceu por alguns segundos para saudar as pessoas que estavam na praça, mas ele não fez comentários da sacada. A medida - que já havia sido anunciada no sábado - teve como objetivo evitar grandes aglomerações na praça, que em dias de tempo bom pode receber até 40 mil pessoas à espera da mensagem do papa em um domingo.