Natalia Becker fez curso de peeling de fenol após morte de vítima, diz defesa de farmacêutica

A farmacêutica Daniele Stuart, que oferece cursos na área de estética, prestou depoimento à Polícia Civil do Paraná nesta quarta-feira (12), após ser envolvida na investigação sobre a morte de Henrique Chagas, de 27 anos, em decorrência de um peeling de fenol. Em coletiva de imprensa, a defesa de Daniele afirmou que a influencer Natalia Becker, responsável por aplicar o procedimento, só fez o curso no dia 8 de junho — três dias após a morte.

Natalia foi indiciada por homicídio com dolo eventual (quando se assume o risco de matar) e responde em liberdade.

À Polícia, Daniele disse que Natalia não estava habilitada a atuar na área e que a capacitação é destinada a profissionais de farmácia, biomedicina, enfermagem, odontologia, medicina e fisioterapia dermatofuncional. O curso, que tem seis horas de duração, é oferecido por meio de uma plataforma online e pode ser acessado por qualquer pessoa que pague a inscrição. Segundo o advogado Jeffrey Chiquini, que representa a farmacêutica, a formação não tem caráter profissionalizante e é "exclusivamente conceitual", em formato "videobook".

O defensor da especialista reforçou que o curso livre é autorizado pela legislação vigente e que a farmacêutica possui as qualificações exigidas para ensinar procedimentos do tipo.

"É muito injusto, precipitado, tentar vincular a imagem da doutora Daniele com esse caso. [...] A Natalia não seguiu o protocolo ensinado pela doutora Daniele. Se a Natalia tivesse seguido o protocolo ensinado pela doutora Daniele Stuart, isso não teria acontecido. Todos os procedimentos que aquela senhora aplicou não condizem com o curso fornecido por ela", afirmou Chiquini, ressaltando que Daniele nunca teve contato com a acusada.

A farmacêutica se defendeu também nas redes sociais. Em uma publicação, disse que há evidências de que Natalia lesionou a pele do paciente antes da aplicação do fenol, o que "qualquer profissional habilitado na área da estética sabe que não se faz em pele que não esteja íntegra".

Nesta terça-feira (11) o curso online de Daniele Stuart estava indisponível. Na plataforma, a farmacêutica diz que é pós-graduada em "estética invasiva internacional". De acordo com Chiquini, ela já teve mais de 3 mil alunos.

O que diz a defesa de Natalia Becker

Em nota, a advogada Tatiana Forte, que representa Natalia Becker, diz que "as informações necessárias estão sendo esclarecidas na sede cabível, sendo apresentadas à autoridade competente".

"Também não procedem as alegações e declarações de Daniele Stuart e de seu advogado de que o curso livre é conceitual, ou mero ‘audiobook’. Essas declarações vão de encontro com a orientação do MEC, que regula e define que estes cursos podem servir de ‘preparação para o exercício profissional de algumas ocupações básicas do mundo do trabalho ou relacionadas ao exercício pessoal de atividades geradoras de trabalho e renda.(. .)’, com amparo no Art. 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional."

"Em restituição da verdade, no curso de Daniele Stuart foi ministrado e informado o tratamento propriamente dito, protocolos, métodos, os produtos a serem utilizados, onde adquiri-los, riscos e intercorrências, não sendo abordado ou sinalizado, em momento algum, risco à saúde ou à vida", acrescentou a defesa de Natalia, que diz que "se existia alguma vedação, houve relevante omissão de Daniela Stuart".

Peeling de fenol

O procedimento "peeling de fenol" consiste na aplicação de um ácido no rosto para reduzir manchas de pele. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), é uma intervenção invasiva, e reações imprevisíveis ocorrem com frequência. Por isso, deve ser realizado por médico em ambiente hospitalar com monitoramento cardíaco.

A substância é tóxica e pode causar arritmias no paciente, por isso também são necessários exames para verificar a saúde do coração, como eletrocardiograma.

Conforme o marido de Natalia, tais exames não eram exigidos dos pacientes da clínica. O preparo, segundo ele, se limitava à limpeza do rosto e aplicação de anestésico antes do fenol.

Na semana passada, a clínica da influencer, na zona sul de São Paulo, foi interditada e multada pela Vigilância Sanitária Municipal por exercer procedimentos em desacordo com a legislação vigente.

O empresário Henrique Chagas foi enterrado em Pirassununga, no interior, na última quinta-feira (6). A defesa de Natalia diz que aguarda o laudo dos exames que determinarão a causa da morte do empresário.