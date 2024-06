Esposa de líder da igreja Bola de Neve obtém medida contra pastor por violência doméstica

A esposa de Rinaldo Pereira, líder da igreja evangélica Bola de Neve, conseguiu uma medida protetiva contra o marido, acusado de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. As informações são do g1.

A medida determina que o pastor mantenha pelo menos 300 metros de distância da esposa, seus familiares e eventuais testemunhas do processo. Ele também está proibido de manter contato com a vítima.

Veja também País Repórter Monique Bittencourt e cinegrafista são atacados a tiros em carro de reportagem da Record País Romagaga chora ao falar que fez peeling de fenol onde empresário morreu: 'Poderia ter sido eu'

Através de sua assessoria, Rinaldo negou "qualquer prática de violência e confia na apuração isenta e técnica de todos os fatos pela Polícia Civil e Ministério Público".

No último domingo (9), a igreja Bola de Neve publicou uma nota informando que o líder religioso foi afastado de suas funções.

Entenda o caso

A pastora e cantora gospel Denise Seixas disse em depoimento à Polícia Civil que sofreu diversos tipos de agressão durante o relacionamento com Rinaldo, como xingamentos e violência física.

Em um dos momentos relatados, a cantora afirma que o pastor socou seu nariz. Denise ainda disse que não denunciou o marido antes por conta da influência dele.

Nos últimos meses do relacionamento, a cantora gravou uma série de vídeos desmetindo que Rinaldo seria um agressor. No depoimento, ela afirmou que foi obrigada por ele a fazer as gravações para proteger sua imagem e reputação.