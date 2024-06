Repórter Monique Bittencourt e cinegrafista são atacados a tiros em carro de reportagem da Record

Uma equipe de reportagem da TV Record foi atacada a tiros por criminosos em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (11). A repórter Monique Bittencourt e o cinegrafista Thiago Bessa foram feridos por estilhaços, mas sem gravidade. As informações são do g1.

Os jornalistas estavam em um carro de reportagem que foi atacado perto da comunidade do Castelar. Eles foram atendidos pela Delegacia de Belford Roxo e passam bem, segundo nota da emissora. "A Record lamenta e repudia este episódio de violência", diz o texto.

A Polícia Civil informou que agentes da 54ª DP (Belford Roxo), da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prenderam no mesmo dia o criminoso que atirou contra os profissionais. Outros três homens também foram presos na ação. Durante a abordagem, suspeitos também atiraram contra a polícia.

Sindicato repudia ataque

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio disse repudiar o ataque sofrido pela equipe de reportagem e classificou como ato "covarde" e "brutal da violência urbana".

A instituição lembrou que o carro estava identificado com a logo da TV Record e cobra das autoridades do estado providências urgentes na apuração dos fatos e punição dos culpados.