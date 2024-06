Romagaga chora ao falar que fez peeling de fenol onde empresário morreu: 'Poderia ter sido eu'

Através das redes sociais, Romagaga conversou com os seguidores sobre ter realizado tratamento com peeling de fenol na clínica de Natália Becker, onde um homem morreu após ser submetido ao mesmo procedimento, no início do mês. No desabafo, compartilhado nessa terça-feira (11), a cearense revelou que a influenciadora afirmou ser biomédica, convencendo-a de sua credibilidade.

Aos prantos, Romagaga contou não ter desconfiado da formação profissional de Natália ou da clínica em que ela atendia porque a unidade estética fica em um bairro nobre de São Paulo.

“Eu não sabia que ela tinha feito o curso pela internet, não sabia que ela tinha feito o curso on-line não. Eu cheguei lá, era um bairro nobre, [parecia] uma clínica fina, ainda mais para a gente que é travesti, que quer cuidar da beleza. A gente sofre muito preconceito, quer ficar mais bonita. Eu não sabia.", declarou.

Em seguida, a cearense ainda revelou que a influenciadora afirmou ser formada em biomedicina, o que aumentou sua confiança no procedimento: “Ela falou para mim que era médica, que era biomédica, que era profissional. Então, eu não sabia, não”.

Por fim, Romagaga alfinetou usuários que têm direcionado comentários agressivos a ela. “Assim como o Henrique, poderia ter sido eu. Eu poderia ter morrido. E eu sei que a internet ia estar feliz, né? Porque eu tô vendo, lá no Twitter, o pessoal falando que era para ter sido eu. Mas, graças a Deus, que me protege, não foi”, disse ela.

PROCEDIMENTO

No final de maio, a cearense utilizou seu perfil no Instagram para compartilhar vídeos exibindo o resultado e os bastidores do tratamento com peeling de fenol que realizou na clínica de Natália Becker.

Nas publicações sobre o procedimento, Romagaga aparece com a pele avermelhada e inchada após a aplicação do ácido.

MORTE DE EMPRESÁRIO DURANTE APLICAÇÃO DE FENOL

A clínica da influenciadora foi fechada no dia 4 de junho, após o empresário Henrique Chagas sofrer uma parada cardiorrespiratória durante aplicação de peeling de fenol no local. Ele pagou R$ 4.500 pelo tratamento.

A Polícia Militar de São Paulo (PMESP) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados para atender a ocorrência. A equipe médica ainda prestou socorro e tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita, e a investigação corre como homicídio culposo pelo 27º DP.

A vítima investiu no procedimento porque desejava amenizar marcas de acne no rosto há anos, segundo a CNN.