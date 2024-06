Farmacêutica que vendeu curso de peeling de fenol a Natalia Becker é investigada no Paraná

Daniele Stuart, farmacêutica investigada por exercício ilegal da medicina e falsificação de documentos particulares, depôs à Polícia Civil do Paraná nesta quarta-feira (12), a respeito do curso virtual de peeling de fenol vendido por cerca de R$ 500 à influenciadora Natalia Becker. Informações são do g1.

Natalia foi indiciada por homicídio com dolo eventual, pela morte do empresário Henrique Chagas, no último 3 de junho. Ela responde ao crime em liberdade.

"A Daniele foi até a delegacia a convite, prestou informações a respeito dos fatos e, inclusive, apresentou documentações referentes à resolução do Conselho Federal de Farmácia, que autoriza um procedimento invasivo por parte do farmacêutico, inclusive o peeling químico", disse a delegada Aline Manzatto, à frente do caso.

Segundo o advogado da farmacêutica, Jeffrey Chiquini, Natalia não seguiu o protocolo ensinado por Daniele no curso. "Não há qualquer nexo causal da conduta da professora Daniele com esse caso. Há uma legislação que ampara aquele curso, que é meramente conceitual. [...] O que está gerando indignação é que Natalia não era habilitada e, para gerar credibilidade à atuação criminosa dela, ela cita o nome da professora Daniele em uma delegacia", afirmou o jurista.

Exercício ilegal da medicina e falsificação de documentos

Daniele é investigada por exercício ilegal da medicina, devido à realização de peeling de fenol nos pacientes, e falsificação de documentos particulares, por detalhes presentes no certificado de conclusão do curso virtual que a farmacêutica vende.

O conteúdo do curso será avaliado no inquérito.

Lembre o caso

O empresário Henrique Chagas, 27, morreu no dia 3 de junho, pouco tempo após realizar o procedimento de peeling de fenol em uma clínica de estética de Natalia Becker, localizada na zona sul de São Paulo. Ele pagou R$ 4,5 mil pelo procedimento.

O caso foi registrado na delegacia como morte suspeita, e a investigação corre como homicídio culposo.

De acordo com a CNN Brasil, a vítima investiu no procedimento porque há anos desejava amenizar as marcas de acne no rosto.

Natalia Becker

A influenciadora Natalia Becker constantemente divulgava o peeling de fenol em suas redes sociais. Só no Instagram, ela tinha mais de 230 mil seguidores, e se apresentava como "criadora" de um protocolo estético premiado. Além disso, ela se dizia especialista em melasma.

O perfil dela na rede social foi desativado e não pode mais ser encontrado. Ela, no entanto, possui duas unidades da clínica de estética, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.