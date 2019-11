Candidato de centro-direita lidera eleições presidenciais no Uruguai

O ex-senador de centro-direita Luis Lacalle Pou, 46, lidera as eleições presidenciais no Uruguai e poderá acabar com 15 anos de poder da esquerda, segundo as pesquisas de boca de urna.

>Esquerda e centro-direita duelam no 2º turno da eleição no Uruguai

A projeção do instituto Cifra indica que Lacalle Pou, líder do Partido Nacional e à frente de uma coalizão eleitoral, recebeu 49,4% dos votos, contra 46,4% para o candidato governista, Daniel Martínez (Frente Ampla, esquerda). A consultoria Factum divulgou cifras de 48,8% e 47,2%, respectivamente.

O cientista político Eduardo Bottinelli, diretor da Factum, disse no canal 4 local que "o piso de votos de Lacalle Pou segue sendo maior do que o teto de Daniel Martínez, e a diferença entre eles está fora da margem de erro".

Já Ignacio Zuaznábar, diretor da Equipos Consultores, assinalou no Canal 10 que seus dados estabelecem uma diferença dentro de sua margem de erro, e não arriscou projeções.

Os resultados oficiais serão divulgados esta noite. O novo presidente assumirá em 1º de março e terá um mandato de cinco anos.