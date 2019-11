Esquerda e centro-direita duelam no 2º turno da eleição no Uruguai

O povo uruguaio decide, neste domingo, em 2º turno, o futuro presidente, em meio a uma disputa acirrada entre o candidato presidencial da Frente Ampla (esquerda), o engenheiro Daniel Martínez, e o ex-senador do Partido Nacional (centro-direita), o advogado Luis Lacalle Pou.

O professor de relações internacionais do Centro Universitário de Brasília (UniCeub), Cláudio Ferreira, explica que o Uruguai tem enfrentado desgaste político com a permanência do Frente Ampla há quase 15 anos no poder e isso deve interferir no resultado.

Ele ressalta que o candidato de centro-direita tem apresentado uma maior aceitação pelas redes sociais. O Uruguai registrou uma alta de 45% dos casos de homicídio entre 2017 e 2018. Além disso, a economia estagnou, com o desemprego em torno de 9,5%, em meio às queixas contra o custo das tarifas públicas, combustível e pressão tributária entre empresários e comerciantes.

"Lacalle Pou é considerado virtualmente eleito, mas ele pede para que as pessoas não se contaminem pelo clima do já ganhou. Apesar da vantagem, o placar é apertado, e os 11% dos votos nulos e indecisos vão ser disputados".

Sobre as propostas de cada candidato, Cláudio explica que elas se distanciam. "Enquanto Martinez propõe a continuidade das políticas da Frente Ampla, a plataforma do Lacalle está voltada pra mudar a situação das políticas públicas no País, os gastos públicos e a política externa".