Avião com 183 pessoas sai da pista e se parte após pouso em Istambul

Um avião que tentava aterrissar em Istambul escorregou, saiu da pista e se partiu em três nesta quarta-feira (5). Ninguém morreu, mas cerca de 52 das 183 pessoas a bordo ficaram feridas, informou o ministro do Transporte turco, Cahit Turhan.

"Nossas ambulâncias transportaram 52 pessoas feridas em Sabiha Gökçen para hospitais na região", disse o governador da província de Istambul, Ali Yerlikaya, em comunicado.



O voo da companhia Pegasus se dirigia ao aeroporto internacional de Sabiha Gokcen, vindo da cidade de Esmirna, no oeste do país. A aeronave provavelmente escorregou na pista devido à forte chuva que cai em Istambul.



Imagens da mídia turca mostraram que a fuselagem do avião, bem como uma seção perto da cauda, haviam se quebrado. A parte exterior da aeronave pegou fogo, mas o incêndio foi controlado pelos bombeiros.



A tripulação estava sendo retirada da aeronave. O aeroporto foi fechado para pousos e decolagens.