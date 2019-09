Universidade de Fortaleza está entre as melhores do mundo

Depois de ranquear a Universidade de Fortaleza entre as melhores instituições de ensino superior da América Latina e Caribe em junho deste ano, o Times Higher Education (THE), entidade britânica que produz a principal avaliação internacional de educação, incluiu a universidade mantida pela Fundação Edson Queiroz entre as melhores do mundo.

O resultado, que leva em consideração critérios como qualidade de ensino, volume de publicações de pesquisa, citações em artigos científicos, transferência de conhecimento e projeção internacional, foi divulgado na última quarta-feira (11), em Londres.

O ranking, liderado pela britânica Universidade de Oxford, considera mais de 1,3 mil universidades de 92 países. Do Brasil, fazem parte 46 universidades, sendo em sua grande maioria públicas. A Universidade de Fortaleza é a única instituição de ensino superior privada das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste presente no ranking mundial. O top 5 do ranking conta ainda com instituições de renome internacional, como California Institutte of Technology (2º lugar), University of Cambridge (3º), Stanford University (4º) e Massachusetts Institute of Technology (5º).

Entre todas as instituições brasileiras de ensino superior particulares presentes no Times Higher Education (THE), a Universidade de Fortaleza é a terceira melhor ranqueada, atrás apenas das Pontifícias Universidades Católicas do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e à frente da PUC do Paraná, da Unisinos (RS) e da PUC de Minas Gerais.

No resultado divulgado quarta-feira, o Brasil passou de 9º em 2018 para o 7º país com maior número de universidades na lista, deixando para trás nações como Chile, Itália e Espanha. A editora do ranking, Ellie Bothwell, destacou que o desempenho brasileiro é "certamente uma grande conquista, especialmente considerando a grandeza do seu contingente comparado com o ano passado. Isso traz muita visibilidade e presença do Brasil no cenário mundial". No ano passado, o ranking teve a presença de 35 universidades.

Destaque

Além de fazer parte dos dois rankings da Times Higher Education, a Universidade de Fortaleza figura também no prestigiado QS World University Rankings, que desde 2004 avalia o desempenho de instituições de ensino superior do mundo inteiro. A Unifor foi incluída em 2019 nos rankings da América Latina e dos Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) pela sua excelência no ensino e na pesquisa.

No ano passado, a Universidade de Fortaleza se manteve pelo sétimo ano consecutivo como a melhor instituição de ensino privada nas regiões Norte/Nordeste, segundo o Ranking Universitário do jornal Folha de S. Paulo. O RUF é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita desde 2012. O resultado da edição 2019 do RUF deve ser divulgado em outubro.

A Universidade de Fortaleza tem corpo docente qualificado, composto de 1.300 professores, com mais de 80% de mestres e doutores. O reconhecimento nacional e internacional e a sua maturidade acadêmica são fruto do trabalho de profissionais que lutam e desejam que, pela educação, pelo ensinar e pelo aprender diário, se construa a sociedade justa e humana no mundo melhor que queremos.