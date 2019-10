Operação de resgate é encerrada após 103 horas

Passadas 103 horas desde o desabamento do Edifício Andrea, no quinto dia de buscas por vítimas até então desaparecidas, a operação de resgate foi encerrada pelo Corpo de Bombeiros às 17h30 do sábado (19). Mais cedo, por volta de 10h40, o corpo de José Eriverton Laurentino Araújo, de 44 anos, foi localizado e retirado dos escombros.

Cerca de duas horas antes do fim da ação, o corpo da síndica Maria das Graças Rodrigues, de 70 anos, também foi retirado do local. Ela era a última vítima que constava na lista de pessoas reclamadas. "O próximo passo agora é entregar a área para as autoridades, para fazer os procedimentos necessários, e depois a desmobilização. A parte operacional termina aqui", anuncia o coronel Eduardo Holanda, comandante da operação. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e a Defesa Civil continuarão atuando no local.

Após a declaração, a formalidade cedeu espaço para as emoções e a Rua Tibúrcio Cavalcante transformou-se em palco para duas homenagens; a primeira foi feita pelos bombeiros e dedicada às vítimas do desabamento. Homens e mulheres se posicionaram enfileirados, em silêncio, enquanto um trompete ressoava ao fundo. Em seguida, voluntárias distribuíram rosas brancas para homenagear o Corpo de Bombeiros.





Frederick Santana dos Santos

Chamado de Fred, a vítima entregava água em um mercadinho próximo ao prédio que desabou. Deixou esposa e filha.

Maria da Penha Bezerril Cavalcante

Penha, como era chamada, morava no 1° andar. Integrava a Legião de Maria na Igreja de São Vicente de Paulo. Deixa filhos.

Izaura Marques Menezes

Avó de Fernando Marques, sobrevivente. A idosa era professora aposentada, mãe e esposa de duas vítimas.

Antônio Gildásio Holanda Silveira

Pai de outra vítima da tragédia. Era viúvo, morava no prédio provisoriamente. Deixa dois filhos

Rosane Marques de Menezes

Assistente administrativa, mãe de Fernando Marques, sobrevivente da tragédia. Eles moravam no 3º andar do prédio.

Vicente de Paula Menezes

Avô de Fernando Marques, sobrevivente. O idoso morava no 5º andar com a esposa Izaura. Veio para Fortaleza com parte da família depois de morar no Rio de Janeiro

José Eriverton Laurentino Araújo

Cuidador dos idosos Vicente e Izaura, há 20 anos, estava no prédio na hora da ocorrência. Ele deixa esposa e filho.

Maria das Graças Rodrigues

Era síndica do Edifício Andrea e morava no 5º andar do prédio. Ela estava no térreo na hora do desabamento.





QUEM SÃO AS PESSOAS RESGATADAS COM VIDA

1) Fernando Marques, 20 anos, foi o primeiro resgatado com vida dos escombros;



2) Antônia Peixoto Coelho, 72 anos. Estado de saúde é considerado grave;

3) Cleide Maria da Cruz Carvalho, 60 anos. Foi encaminhada para hospital com ferimentos no corpo. Quadro de saúde é estável;

4) Davi Sampaio, universitário do curso de Arquitetura de 22 anos. O jovem, que sofreu escoriações, fez selfie nos escombros e enviou para a família. Ele teve alta hospitalar na tarde desta quarta (16);

5) Gilson Gomes, 53 anos, trabalhava próximo ao local e estava no mercantil ao lado do prédio, no momento da desabamento. Ele quebrou as duas pernas e está internado no IJF;

6) Francisco Rodrigues Alves, 59 anos, porteiro e zelador do Edifício Andrea. Ele aparece correndo em um vídeo do momento do desabamento. Está internado no IJF;

7) João Ycaro Coelho de Menezes, 35 anos, foi resgatado às 15h de terça-feira (15). Ele é sobrinho da idosa Antônia Peixoto Coelho, 72 anos, também resgatada com vida. Ele é engenheiro de computação, teve escoriações no momento do desabamento e foi encaminhado para o Frotinha de Messejana. Ficou em observação, fez exames e teve alta nesta quarta (16).