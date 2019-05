Universidade Federal do Ceará divulga concurso para professor efetivo com salário de R$ 9,6 mil

A Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou edital de concurso para professor efetivo, com quatro vagas. As oportunidades são para os Departamentos de Computação, Medicina Clínica e Patologia, Odontologia Restauradora e Medicina Legal, em Fortaleza. Segundo o edital, o salário é de R$ 9.600,92.

As inscrições acontecem entre os dias 2 e 21 de maio, tanto presencialmente, quanto por meio de procuração. O atendimento será feito nos próprios departamentos, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

A carga horária é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva. O título de doutor é requisitado para todas as vagas.

As oportunidades são para o setor de Fundamentos e Técnicas de Computação, do Departamento de Computação; o de Prótese Dentária, Oclusão e Escultura Dental, do Departamento de Odontologia Restauradora; o de Clínica Médica/Gastroenterologia/Semiologia, do Departamento de Medicina Clínica; e o de Microbiologia Médica, do Departamento de Patologia e Medicina Legal.

Mais informações podem ser conferidas no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP).