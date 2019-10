Após conclusão do resgate, últimas pessoas encontradas sem vida estão sendo enterradas. Quatro pessoas recebem atendimento em hospital

Após cinco dias de resgate das vítimas no desabamento do Edifício Andrea, no Dionísio Torres, a última pessoa encontrada sem vida - Maria das Graças Rodrigues, 70 anos, síndica do prédio - será enterrada neste domingo (20), às 14h. Uma missa será celebrada em sua homenagem e, em seguida, realizado o sepultamento da idosa.

Maria das Graças morava no 5º andar do prédio, mas estava no térreo acompanhando os funcionários que realizavam reforma no imóvel no instante do desabamento. Ela foi a 9ª pessoa achada sem vida na tarde deste sábado (19), quando foi encerrado os trabalhos de resgate. Horas antes, o corpo do cuidador de idosos José Eriverton Laurentino Araújo, 44 anos, também havia sido encontrado.

José Eriverton era cuidador dos moradores do 5º andar Vicente de Paula, 87 anos, e Izaura Marques Menezes, 81 anos, que também foram encontrados mortos. As vítimas eram pais da assistente administrativa, Rosane Marques de Menezes, 56 anos, que morava no 3º andar do prédio e perdeu a vida no desabamento. A família já foi sepultada.

Outra família afetada pelo desastre era formada por Antônio Gildasio Holanda Silveira, 60 anos, pai de Nayara Pinho Silveira, 31 anos, que foram encontrados na quinta-feira (17). Na sexta-feira, Gildasio foi cremado e Nayara sepultada. Maria da Penha Bezerril Cavalcante, 81 anos, também foi sepultada no mesmo dia. Ainda no dia do desabamento, o corpo de Frederick Santana dos Santos, 30 anos, foi encontrado.

Vítimas hospitalizadas

Quatro vítimas do desabamento continuam internadas em hospitais. A idosa Antônia Peixoto Coelho, 72 anos, tem o estado de saúde considerado grave. Já Cleide Maria da Cruz Carvalho, 60 anos, foi encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF) com ferimentos no corpo e apresenta quadro de saúde estável.

Gilson Gomes, 53 anos, quebrou as duas pernas enquanto trabalhava próximo ao local do desabamento e também recebe atendimento no IJF. Ele segue com quadro de saúde estável. O porteiro e zelador do prédio Francisco Rodrigues Alves, 59 anos, fez cirurgia no Hospital Dra. Zilda Arns Neumann onde se recupera.