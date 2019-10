Trecho onde será implantado trinário, no Centro da Capital, registra colisão entre carro e moto

Um carro colidiu lateralmente com uma moto, na manhã desta quarta-feira (30), no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a rua Senador Pompeu, no centro de Fortaleza. O motociclista sofreu lesões leves e foi socorrido no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A avenida passa por mudanças na sinalização de trânsito, resultado da obra do primeiro trinário da Capital. Segundo um socorrista, a intervenção pode ter colaborado para causar o acidente.

"O motorista tentou mudar de faixa e pela falta de placas indicando que a mudança é indevida, ele colidiu lateralmente com o motociclista. Provavelmente por um ponto cego. O mérito é do motociclista, que estava com todos os equipamentos de segurança. A gente sempre orienta para que os danos sejam os mínimos possíveis", comentou o socorrista do Samu, Luiz Neto.

A Av. Duque de Caxias passa a operar em sentido único, na direção Aldeota/Centro e as ruas Clarindo de Queiroz e Meton de Alencar terão tráfego em sentido contrário. As intervenções para o trinário são realizadas pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e outros órgãos.

Para a mudança do sentido das vias, serão reconfigurados os mais de cinquenta semafóros existentes na área do trinário. Além disso, serão implantados novos equipamentos de sinalização em cinco trechos:

- Avenida Duque de Caxias x Rua Teresa Cristina

- Avenida Duque de Caxias x Rua Jaime Benévolo

- Rua Meton de Alencar x Rua Princesa Isabel

- Rua Clarindo de Queiroz x Rua Princesa Isabel

- Rua Bárbara de Alencar x Rua Dona Leopoldina

- Rua Clarindo de Queiroz x Rua Jaime Benévolo

O projeto pretende melhorar o tráfego para ciclistas e pedestres. Além disso, recuperar o asfalto, as calçadas nos pontos mais danificados e melhorar a iluminação pública.