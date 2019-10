Trinário do Centro começa a ser implantado com sinalização da Avenida Duque de Caxias

A operação de sinalização da Avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza, começa a partir da próxima sexta-feira (25). A avenida começa a operar em sentido único na direção Aldeota/Centro e as ruas Clarindo de Queiroz e Meton de Alencar terão tráfego em sentido contrário. As três vias compõem o primeiro trinário da cidade, projeto da Prefeitura de Fortaleza.

As intervenções para o trinário são realizadas pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e outros órgãos. A sinalização da Avenida Duque de Caxias se dará em cinco fases:

Primeira etapa - 25/10: entre a rua Tristão Gonçalves e Avenida Padre Ibiapina

Segunda etapa - 29/10: entre as ruas Major Facundo e Tristão Gonçalves.

Terceira etapa - 31/10: entre a Avenida Dom Manuel e a rua Major Facundo.

Quarta etapa - 5/11: entre a rua Nogueira Acioli e a Avenida Dom Manuel

Quinta etapa - 7/11: alteração da rua Padre Ibiapina, que terá sentido único.

A operação de sinalização da Avenida Duque de Caxias vai ser realizada em cinco etapas Reprodução / Prefeitura de Fortaleza

Para a mudança do sentido das vias, serão reconfigurados os mais de cinquenta semafóros existentes na área do trinário. Além disso, serão implantados novos equipamentos de sinalização em cinco trechos:

Avenida Duque de Caxias x Rua Teresa Cristina -Avenida Duque de Caxias x Rua Jaime Benévolo -Rua Meton de Alencar x Rua Princesa Isabel -Rua Clarindo de Queiroz x Rua Princesa Isabel -Rua Bárbara de Alencar x Rua Dona Leopoldina -Rua Clarindo de Queiroz x Rua Jaime Benévolo

O projeto prevê ainda a melhoria do tráfego para ciclistas e pedestres e a recuperação de asfalto e calçadas nos pontos mais danificados e melhoria na iluminação pública.

Serão implantados 2km de faixas exlusivas para transporte público na Avenida Duque de Caxias, entre a Rua Dona Leopoldina e Avenida Padre Ibiapina. A Rua Meton de Alencar ganhará 1.6 km de área exclusiva para ônibus, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Princesa Isabel.

Para o tráfego de pedestres, serão instaladas duas faixas elevadas no entorno do Mercado São Sebastião e um canteiro na Avenida Padre Ibiapina. As calçdas e esquinas na Avenida Duque de Caxias serão prolongados e haverá a instalação de botoeiras nos semafóros com tempo exclusivo para os transeuntes.

Serão instalados 2,5 km de ciclofaixa unidirecional, sentido Aldeota-Centro, na Avenida Duque de Caxias, entre a Rua Nogueira Acioli e a Av. Padre Ibiapina.