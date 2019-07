Trecho do Rio Cocó amanhece com peixes mortos e mau cheiro

Uma grande quantidade de peixes mortos foi encontrada às margens do Rio Cocó e também boiando no rio, perto da Rua Cônego Januário, no bairro Castelão, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (8). Um morador registrou a situação.

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) está ciente do caso e afirmou que vai investigar a situação e elaborar um laudo.

Neste domingo (7), Tainá Oliveira, que reside às margens do rio no Bairro Barroso, já havia encontrado peixes mortos no local, porém, nesta segunda-feira, a quantidade aumentou. "O mau cheiro também já está ficando um pouco mais forte", relatou.