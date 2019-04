TJCE assina termo para abertura de concurso público 

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Washington Araújo, assinou um termo nesta terça-feira (2) autorizando a abertura do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de técnico do judiciário do órgão. O documento contém as informações necessárias do projeto base do certame.

O TJCE informou que os próximos passos para a realização do concurso serão: receber proposta de instituições organizadoras, escolher a empresa e publicar o edital. A quantidade de vagas ainda não foi divulgada.

Juiz Leigo

O último edital de concurso público divulgado pelo Tribunal de Justiça do Ceará foi para o preenchimento de 100 vagas para o cargo de juiz leigo. As inscrições para o certame seguem abertas até o dia 11 de abril. A prova está prevista para ocorrer no dia 12 de maio, em Fortaleza.

A remuneração para o cargo pode chegar a R$ 6.420,80. O edital está disponível no site da organizadora do concurso.