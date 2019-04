Teto de escola profissionalizante cai no Vicente Pinzon; é o segundo desabamento esta semana

O teto da Escola Estadual de Educação Profissional Maria Ângela da Silveira Borges, localizada no Bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, caiu nesta sexta-feira (29). Na manhã desta quarta (28), parte de um muro da mesma instituição havia caído. Pelo menos dois estudantes ficaram "levemente feridos" com a queda do teto, segundo a Secretaria de Educação do Estado (Seduc). O incidente ocorreu minutos antes do início das aulas.

A Seduc informou também que os estudantes atingidos foram atendidos no próprio local e depois liberados.

"Dois estudantes se machucaram levemente, foram atendidos no local e liberados na sequência. Engenheiros da Seduc, do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) e da empresa responsável pela construção da escola, que está dentro da garantia da obra, realizam levantamento no local no sentido de esclarecer a causa do episódio. As famílias dos alunos são atendidas pela Seduc, por meio da Superintendência das Escolas de Fortaleza (Sefor)”, diz a nota do orgão.

A Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área foi isolada, e as aulas da instituição suspensas nesta sexta.

Sobre o caso do muro, a Seduc já havia informado que estava “tomando as providências necessárias”. Segundo a pasta, a empresa que realizou a construção da escola e o Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) também foram acionados no caso.

A reportagem do Diário do Nordeste foi ao local e constatou que o muro continua caído.

A escola profissionalizante foi inaugurada em 2014, informou a Seduc.