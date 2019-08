Termina hoje (30) prazo retificar informações do Enade

Instituições de ensino superior (IES) têm até hoje (30) para corrigir informações de estudantes e de cursos para a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019. As alterações devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema Enade. Sem a retificação de algum dado que estiver errado, o aluno e a instituição não podem participar do exame.

O Enade serve como pré-requisito para conclusão do curso, colação de grau e obtenção do diploma, além de avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes da graduação. O exame será aplicado no dia 24 de novembro deste ano.

Este ano serão avaliados os estudantes dos cursos vinculados às áreas de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins; Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; e grau de tecnólogo nos cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança.

*matéria produzidas com informações do MEC

Fonte: Bárbara Maria – Agência Educa Mais Brasil