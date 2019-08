Rua no Mondubim fica sem energia após veículo em alta velocidade bater em carros e derrubar postes

A Rua Bento Gonçalves, no Novo Mondubim, em Fortaleza, ficou sem anergia após um veículo em alta velocidade derrubar dois postes e colidir com três carros na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 16 horas.

Conforme testemunhas, o acidente foi causado por uma Hilux com placas de Brasília. O condutor da caminhonete fugiu do local.

Os carros atingidos estavam estacionados em frente a um condomínio. Um dos veículos ficou destruído e os outros dois também foram danificados. Já os postes, tiveram a estrutura comprometida e estão sustentados apenas pelos fios.

Conforme uma testemunha, no início da noite funcionários da Enel estiveram no local. Os funcionários retiraram alguns fios do meio da via, mas a energia na região ainda não foi reestabelecida.

Ainda de acordo com testemunhas, as informações sobre o carro que causou o acidente foi repassada para a polícia, que realiza investigações para tentar identificar e capturar o condutor do automóvel.