Roberto Cláudio anuncia marcações em filas de lotéricas e entrega antecipada de leitos em UPAs

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou em transmissão ao vivo na noite desta terça-feira (31) a implantação de marcas no chão para organizar filas de bancos e agências lotéricas para evitar possíveis transmissões de coronavírus, além de divulgar a antecipação da entrega de leitos de expansão das Unidades de Pronto Atendimento (Upas) geridas pelo município.

Roberto Cláudio, diagnosticado como portador do novo coronavírus, garantiu ainda que a quarentena pessoal termina na quinta-feira (2) e na sexta-feira volta a cumprir compromissos fora de casa.

Em relação às lotéricas e bancos, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) ficará responsável por fazer marcações com cal nos principais estabelecimentos do tipo na cidade. A medida foi tomada diante da aproximação do período do mês em que as pessoas geralmente sacam salários e benefícios e pagam as contas.

Outro ponto abordado pelo prefeito foi a antecipação da entrega dos leitos extras de cinco Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) geridas pelo município. O prazo inicial estava marcado para até o dia 30 de abril. Contudo, todas deverão ser entregues até o dia 15, sendo a primeira, no bairro Edson Queiroz, na sexta-feira (3).

"Serão 140 leitos a mais, o que vai aumentar nossa capacidade de atendimento, de resolução em relação ao COVID 19, mas também às outras viroses tão frequentes e que demandam tanto atendimento nas UPAs essa época do ano".

Os equipamentos contemplados são:

UPA do Dendê, no Bairro Edson Queiroz (20 leitos)

UPA do Bom Jardim (20 leitos)

UPA do Vila Velha (20 leitos)

UPA do Jangurussu (40 leitos)

UPA do Itaperi (40 leitos)



Hospital de campanha

Um dos primeiros compromissos de Roberto Cláudio ao sair da quarentena pessoal é a visita à montagem do hospital de campanha que ocorre no Estádio Presidente Vargas (Benfica). Segundo o gestor, a estrutura deverá estar pronta em 20 de abril para atender os casos mais graves do novo coronavírus.

"Estamos correndo em paralelo com a aquisição de equipamentos, máquinas, insumos e contratação de pessoal. Mais de 500 profissionais da saúde irão trabalhar no hospital de emergência Presidente Vargas", colocou o prefeito.