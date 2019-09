Respeito à fauna será discutido na 1ª Semana Estadual de Proteção Animal 

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da proteção à fauna, será lançada neste domingo (29), no Parque do Cocó, a 1ª Semana Estadual de Proteção Animal. A iniciativa é da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

“Vai ter serviço de controle e prevenção de doenças, doação de materiais, exposições e animação infantil”, afirma o educador ambiental, Sérgio Mota, da Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (Coeas).

Segundo o titular da Sema, Artur Bruno, "será uma grande campanha de educação ambiental e uma importante ação para a proteção da nossa fauna”.

A Semana Estadual de Proteção Animal é considerada a primeira grande ação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa dos Animais (Coani), recém-criada pelo governador Camilo Santana. Ela fará a gestão de políticas públicas direcionadas à proteção da fauna cearense, inclusive a doméstica.

Serviço

Data: 29 de setembro de 2019

Horário: 9h

Local: Parque Estadual do Cocó (Avenida Padre Antônio Tomas, S/N)