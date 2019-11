PMs que participaram de operação que resultou na morte de cearense no Rio de Janeiro são presos

A Polícia Militar do Rio informou que estão presos os policiais envolvidos na operação que resultou na morte do garçom Laércio Lima, de 26 anos, na manhã deste sábado (9). Os PMs realizavam operação policial na comunidade da Barreira do Vasco, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo nota publicada no Twitter da corporação, os agentes foram autuados pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora, por desobediência de ordem e descumprimentos de missão. A nota ressalta que "a prisão dos policiais não se baseou na morte do morador e sim pela quebra dos protocolos estabelecidos pela Corporação".

Segundo a corporação, a morte do garçom está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios, em paralelo ao Inquérito Policial Militar (IPM).