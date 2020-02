PM dispersa com tiros populares que participavam de festa com paredões de som no Genibaú

Populares que participavam de uma festa em frente à Areninha no Bairro Genibaú, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (14), com paredões de som tocando músicas de apologia ao crime foram dispersados do local com disparos da Polícia Militar. Segundo a PMCE, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) recebeu chamados solicitando a presença policial.

Um vídeo gravado no local mostra correria e gritos da multidão. Não há registro de feridos e ninguém foi preso.

Em nota, a PMCE também informou que “de acordo com a população, muitos frequentadores estavam com tornozeleira eletrônica e consumindo drogas ao ar livre”.

Ainda segundo a polícia, ao chegarem ao local, equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) foram recebidas com pedradas. Com isso, efetuaram disparos com munição de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPOs), conhecida popularmente como “balas de borracha”.