Planos de saúde de Fortaleza devem realizar teste para coronavírus, notifica o Ministério Público

As operadoras de saúde particulares devem, a partir desta sexta-feira (13), se responsabilizarem pela realização dos exames diagnósticos do coronavírus. Até então, os exames feitos nos planos de saúde eram encaminhados para realização na rede pública. A orientação foi notificada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e vale para a capital.

A recomendação vai de acordo com Resolução Normativa nº 453/2020, adotada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicada nesta quinta-feira (12).

"Por isso, as operadoras precisam ter um fluxo de atendimento para os beneficiários. Isto é o que foi determinado pela ANS e requisitei que as empresas informem ao Ministério Público quais providências estão sendo tomadas para cumprir a normativa", aponta a titular da 137ª Promotoria, Ana Cláudia Uchoa. Os planos de saúde têm cinco dias para responder a solicitação do MPCE.

Confira a lista de empresas notificadas pelo MPCE